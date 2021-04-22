أمانة القصيم توضح حقيقة إنشاء حديقة بقيمة 19 مليون ريال في بريدة

القصيم (صدى):
أصدرت أمانة منطقة القصيم، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن مقطع الفيديو المتداول حول إنشاء حديقة بحي الريان بمدينة بريدة بقيمة 19 مليون ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم، عبدالكريم اليوسف، أن المعلومات المشار إليها غير صحيحة؛ حيث أن المشروع وحسب مسماه "إنشاء وتطوير ساحات بلدية بمدينة بريدة" ويشمل 17 موقعًا بأحياء متفرقة بمدينة بريدة لأعمال إنشاء وتطوير ساحات بلدية وحدائق ومضامير مشاة.
وأشار "اليوسف" إلى أن الأمانة تأسف على نشر المعلومات المغلوطة؛ مؤكدة على أن إدارة الشؤون القانونية بالأمانة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية والنظامية بحق صاحب المقطع.