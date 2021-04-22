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أمانة القصيم توضح حقيقة إنشاء حديقة بقيمة 19 مليون ريال في بريدة

منذ ساعة
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أمانة القصيم توضح حقيقة إنشاء حديقة بقيمة 19 مليون ريال في بريدة

القصيم (صدى):
أصدرت أمانة منطقة القصيم، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن مقطع الفيديو المتداول حول إنشاء حديقة بحي الريان بمدينة بريدة بقيمة 19 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم، عبدالكريم اليوسف، أن المعلومات المشار إليها غير صحيحة؛ حيث أن المشروع وحسب مسماه "إنشاء وتطوير ساحات بلدية بمدينة بريدة" ويشمل 17 موقعًا بأحياء متفرقة بمدينة بريدة لأعمال إنشاء وتطوير ساحات بلدية وحدائق ومضامير مشاة.

وأشار "اليوسف" إلى أن الأمانة تأسف على نشر المعلومات المغلوطة؛ مؤكدة على أن إدارة الشؤون القانونية بالأمانة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية والنظامية بحق صاحب المقطع.

بريدة
أمانة القصيم
حديقة
حي الريان

التعليقات

الوافي
الوافي عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
ارجو زيارت حي المليداء
لاحدايق لا شبكت اتصال لا صرف صحي لا مشروع ماء
ارجو من اميرنا الحبيب اميرمنطقه القصيم النظر في حي المليداء التابع للبصر
الوافي
الوافي عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
ارجو زيارت حي المليداء
لاحدايق لا شبكت اتصال لا صرف صحي لا مشروع ماء
ارجو من اميرنا الحبيب اميرمنطقه القصيم النظر في حي المليداء التابع للبصر
الوافي
الوافي عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
ارجو زيارت حي المليداء
لاحدايق لا شبكت اتصال لا صرف صحي لا مشروع ماء
ارجو من اميرنا الحبيب اميرمنطقه القصيم النظر في حي المليداء التابع للبصر
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127266
منذ ساعة
طيب ..

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
احسنت ي شهري بارك الله فيك
محمد الدوسري
هذي صارت جزيه
المهم
كلها تستر
ابو وليد
هذا بعد مشاهدته وهو يقبل رؤوس وايدي المشركين والقبوريين وعباد القبور وبعض الشيعه وبعض الكارهين لمشايخنا ولنا -- صدمني صراحه
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم ، يا جنود الحرمين الشريفين ..

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