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التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط الخدمات العامة

منذ 14 دقيقة
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التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط الخدمات العامة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط الخدمات العامة بالرياض.

وعرضت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستر في مؤسسة خدمات عامة بحي الملز بمدينة الرياض؛ حيث تبين تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، بالإضافة إلى عدم توافقها ومهنته (مندوب مبيعات)، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

الرياض
وزارة التجارة
الخدمات العامة

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
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ابو وليد
بكره يخترعون قانون والا نظام يخلي ابو خرقه مؤهل للحصول على الدعم وعلى الصدقه بعد
ابو وليد
يا اخوان احترمو هذه فلقد كان الصالحين يخشون ان يقولو للكلب يا كلب
دكتور رايق بن فايق
هذا تجاوز مراحل العبث ووصل مراحل الهلاك والفساد ويستحق أشد عقاب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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