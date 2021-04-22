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يوفنتوس ينافس منتخب ألمانيا للتعاقد مع هانز فليك

منذ ساعة
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يوفنتوس ينافس منتخب ألمانيا للتعاقد مع هانز فليك

وكالات (صدى):
دخل نادي يوفنتوس سباق التعاقد مع هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، بعدما أبدى رغبته لمسؤولي النادي البافاري برحيله في نهاية الموسم الجاري.

ومن المحتمل أن يتولى فليك تدريب منتخب ألمانيا، خلفًا لمواطنه يواكيم لوف المُقرر رحيله بعد نهاية يورو 2020، ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن منتخب ألمانيا لن يكون وحيدًا في سباق التعاقد مع المدرب الذي قاد بايرن ميونخ لحصد السداسية التاريخية.

وأعرب نادى يوفنتوس عن اهتمامه بالتعاقد مع المدرب الألماني لخلافة أندريا بيرلو في نهاية الموسم الحالي، بسبب نتائجه المتذبذبة واقترابه مع خسارة لقب الدوري الإيطالي، لاسيما وأن الفريق يتأخر عن الصدارة بفارق 13 نقطة.

ويرغب نادي السيدة العجوز في الحصول على خدمات فليك من أجل حصد لقب دوري أبطال أوروبا والذي فشل الفريق في التتويج به رغم إبرام العديد من الصفقات المميزة أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي ماتياس دي ليخت.

ومن المتوقع أن البيانكونيري سيكون مضطرًا لدفع مبلغ 8 مليون يورو راتبًا سنويًا لمدرب البايرن الحالي، حال أراد التوقيع معه.

 

بايرن ميونخ
نادي يوفنتوس
هانز فليك

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
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ابو وليد
بكره يخترعون قانون والا نظام يخلي ابو خرقه مؤهل للحصول على الدعم وعلى الصدقه بعد
ابو وليد
يا اخوان احترمو هذه فلقد كان الصالحين يخشون ان يقولو للكلب يا كلب
دكتور رايق بن فايق
هذا تجاوز مراحل العبث ووصل مراحل الهلاك والفساد ويستحق أشد عقاب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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