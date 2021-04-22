يوفنتوس ينافس منتخب ألمانيا للتعاقد مع هانز فليك

وكالات (صدى):
دخل نادي يوفنتوس سباق التعاقد مع هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، بعدما أبدى رغبته لمسؤولي النادي البافاري برحيله في نهاية الموسم الجاري.
ومن المحتمل أن يتولى فليك تدريب منتخب ألمانيا، خلفًا لمواطنه يواكيم لوف المُقرر رحيله بعد نهاية يورو 2020، ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن منتخب ألمانيا لن يكون وحيدًا في سباق التعاقد مع المدرب الذي قاد بايرن ميونخ لحصد السداسية التاريخية.
وأعرب نادى يوفنتوس عن اهتمامه بالتعاقد مع المدرب الألماني لخلافة أندريا بيرلو في نهاية الموسم الحالي، بسبب نتائجه المتذبذبة واقترابه مع خسارة لقب الدوري الإيطالي، لاسيما وأن الفريق يتأخر عن الصدارة بفارق 13 نقطة.
ويرغب نادي السيدة العجوز في الحصول على خدمات فليك من أجل حصد لقب دوري أبطال أوروبا والذي فشل الفريق في التتويج به رغم إبرام العديد من الصفقات المميزة أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي ماتياس دي ليخت.
ومن المتوقع أن البيانكونيري سيكون مضطرًا لدفع مبلغ 8 مليون يورو راتبًا سنويًا لمدرب البايرن الحالي، حال أراد التوقيع معه.