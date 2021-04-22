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بالفيديو.. قصص غريبة يرويها منفذ أحكام إعدام سابق في الكويت

منذ ساعة
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بالفيديو.. قصص غريبة يرويها منفذ أحكام إعدام سابق في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
استعرض منفذ أحكام إعدام سابق في الكويت، الفريق الكويتي المتقاعد أنور الياسين، أغرب الأحداث التي شاهدها خلال مسيرته العملية.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "مع حمد قصص" الذي يذاع على قناة atv، أنه كان هناك متهم خطير، خلال تنفيذ حكم الإعدام عليه كان يريد أن يشتبك مع الحرس وينظر إليهم باحتقار.

وأضاف أن هناك متهم آخر بقضية شهيرة بخطف أطفال طلب أن يدخن سيجارة، وأن يتركوه حتى يقرأ بعض آيات القرآن.

ولفت إلى أنه لم يتعاطف مع أحد إلا شخص واحد، وهو رجل مسن دخل السجن بسبب أنه وقع شيكًا مصرفيًا دون أن يعلم لأنه لا يعرف القراءة أو الكتابة.

وأضاف أن هذا الرجل لم يستطع سداد الشيك فتم سجنه برغم أنه لا يستحق ذلك.

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الكويت
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مع حمد قصص

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
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ابو وليد
بكره يخترعون قانون والا نظام يخلي ابو خرقه مؤهل للحصول على الدعم وعلى الصدقه بعد
ابو وليد
يا اخوان احترمو هذه فلقد كان الصالحين يخشون ان يقولو للكلب يا كلب
دكتور رايق بن فايق
هذا تجاوز مراحل العبث ووصل مراحل الهلاك والفساد ويستحق أشد عقاب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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