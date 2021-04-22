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"المنافسة" تحذر المنشآت من ممارسات يؤدي ارتكابها لغرامة تصل لـ 10 مليون ريال

منذ ساعة
1932
"المنافسة" تحذر المنشآت من ممارسات يؤدي ارتكابها لغرامة تصل لـ 10 مليون ريال

الرياض (صدى):
حذرت الهيئة العامة للمنافسة المنشآت من ممارسات محظورة تُعرض مرتكبيها لغرامات مالية وعقوبات أخرى حال تكرارها.

وذكرت الهيئة أنها تحظر الاتفاقيات والعقود بين المنشآت سواء كانت مكتوبة أو شفوية وصريحة كانت أو ضمنية إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، فيما يتعلق بتحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج سلع أو أداء خدمات.

وأضافت أن ارتكاب هذه الممارسات تؤدي إلى غرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات.

وأشارت إلى أن العقوبة قد تكون بإيقاع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة، بجانب نشر القرار أو الحكم بالعقوبة على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية.

 

خدمات
السلع
الهيئة العامة للمنافسة

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
صرح باحثون مؤخراً من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University) في بريطانيا، أن القلي بزيت الزيتون قد يكون أقل أنواع القلي ضرراً، وذلك نظراً...
ابو وليد
بكره يخترعون قانون والا نظام يخلي ابو خرقه مؤهل للحصول على الدعم وعلى الصدقه بعد
ابو وليد
يا اخوان احترمو هذه فلقد كان الصالحين يخشون ان يقولو للكلب يا كلب
دكتور رايق بن فايق
هذا تجاوز مراحل العبث ووصل مراحل الهلاك والفساد ويستحق أشد عقاب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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