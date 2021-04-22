مبابي يثير الجدل بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
أثار الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الجدل، بشأن مستقبله سواء من التجديد مع الفريق الباريسي أو الرحيل لريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.
وينوي مبابي الانتقال لريال مدريد الإسباني، ما يجعله يرفض حتى الأن تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، خاصة أنه يحق له في يناير المقبل، التوقيع لأي فريق مجانًا.
ووفقا موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإنه حتى هذه اللحظة يأمل فريق ريال مدريد في حسم صفقة مبابي، وانضمام اللاعب الموسم المقبل.
ويواصل ريال مدريد يواصل التحدث حتى الآن مع وكلاء اللاعب الفرنسي، لمعرفة موقفه النهائي من الانضمام إلى صفوف الميرنجي.
وطلب مبابي من شخص يثق به أن يجد له منزلاً في مدريد، وليس بهدف الاستثمار.