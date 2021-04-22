الأعداد السابقة للصحيفة

برشلونة يوضح رسميًا موقفه من دوري السوبر الأوروبي

منذ 15 دقيقة
1275
برشلونة يوضح رسميًا موقفه من دوري السوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
أوضح نادي برشلونة موقفه النهائي من دوري السوبر الأوروبي الذي أثار الإعلان عنه جدلاً كبيرًا على الساحة الكروية الأوروبية.

وذكر النادي أنه سيستمر ضمن الفرق المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، رغم انسحاب 10 أندية حتى الآن، لافتا إلى أنه تم اتخذ قراره على أساس الاقتناع بأن الاستقالة المزعومة من المشاركة في هذه المبادرة من الممكن أن تكون خطأ تاريخيًا".

وأضاف أن الوضع الحالي لكرة القدم الأوروبية يحتاج لإجراء إصلاحات هيكلية تهدف لضمان الاستقرار المالي في عالم كرة القدم.

وأضاف أن محكمة العدل قد منحت بالفعل الحماية القانونية المطلوبة، مؤكدًا أنه يحتفظ بالكيان الذي كان وسيظل دائمًا ملكًا لكل واحد من شركائه، بالحق في تقديم مثل هذا القرار الفائق للموافقة النهائية من الهيئات الاجتماعية المختصة بعد دراسة ضرورية وعميقة.

برشلونة
دوري السوبر الأوروبي
السوبرليج

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو وليد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول ﷺ و ابتهاجها و سرورها؛ كما...
زا
بعض الناس ينظفون البحر و بيوتهم قذره مليئه بالاوساخ و الجراثيم.
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين . .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اصبر كم يوم ويجيك العلم

أخر الأخبار

برشلونة يوضح رسميًا موقفه من دوري السوبر الأوروبي
برشلونة يوضح رسميًا موقفه من دوري السوبر الأوروبي
منذ 15 دقيقة 1277
جاب زوجته الثانية للبيت وهذا اللى صار
جاب زوجته الثانية للبيت وهذا اللى صار
منذ 29 دقيقة 543
ردة فعل قرد بعد رؤية خدعة بصرية
ردة فعل قرد بعد رؤية خدعة بصرية
منذ 29 دقيقة 342
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 29 دقيقة 278
توضيح من "المالية" للقطاع الخاص بشأن صرف المستحقات 
توضيح من "المالية" للقطاع الخاص بشأن صرف المستحقات 
منذ 35 دقيقة 1676
النيابة العامة تحذر من سلوكيات تندرج تحت جرائم الابتزاز
النيابة العامة تحذر من سلوكيات تندرج تحت جرائم الابتزاز
منذ 40 دقيقة 1624
آلية تسجيل المركبة المبيعة لمالك ليس لديه رخصة قيادة
آلية تسجيل المركبة المبيعة لمالك ليس لديه رخصة قيادة
منذ 45 دقيقة 1744
11 ناد في الدوري الممتاز تنجح في الحصول على الدعم بعد التقيم في شهر أبريل
11 ناد في الدوري الممتاز تنجح في الحصول على الدعم بعد التقيم في شهر أبريل
منذ 49 دقيقة 1905
بالصور.. مُغرد يجذب انتباه "أحمد السقا" و"يوسف الشريف" عن "كوفيد - 25"
بالصور.. مُغرد يجذب انتباه "أحمد السقا" و"يوسف الشريف" عن "كوفيد - 25"
منذ ساعة 727
بالفيديو.. "الشقيري" يخوض مغامرة تحت الماء لتنظيف أعماق البحر الأحمر
بالفيديو.. "الشقيري" يخوض مغامرة تحت الماء لتنظيف أعماق البحر الأحمر
منذ ساعة 1691