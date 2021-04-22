برشلونة يوضح رسميًا موقفه من دوري السوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
أوضح نادي برشلونة موقفه النهائي من دوري السوبر الأوروبي الذي أثار الإعلان عنه جدلاً كبيرًا على الساحة الكروية الأوروبية.
وذكر النادي أنه سيستمر ضمن الفرق المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، رغم انسحاب 10 أندية حتى الآن، لافتا إلى أنه تم اتخذ قراره على أساس الاقتناع بأن الاستقالة المزعومة من المشاركة في هذه المبادرة من الممكن أن تكون خطأ تاريخيًا".
وأضاف أن الوضع الحالي لكرة القدم الأوروبية يحتاج لإجراء إصلاحات هيكلية تهدف لضمان الاستقرار المالي في عالم كرة القدم.
وأضاف أن محكمة العدل قد منحت بالفعل الحماية القانونية المطلوبة، مؤكدًا أنه يحتفظ بالكيان الذي كان وسيظل دائمًا ملكًا لكل واحد من شركائه، بالحق في تقديم مثل هذا القرار الفائق للموافقة النهائية من الهيئات الاجتماعية المختصة بعد دراسة ضرورية وعميقة.