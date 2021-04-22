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11 ناد في الدوري الممتاز تنجح في الحصول على الدعم بعد التقيم في شهر أبريل

منذ 49 دقيقة
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11 ناد في الدوري الممتاز تنجح في الحصول على الدعم بعد التقيم في شهر أبريل

محمد السعران (صدى):
أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اليوم الخميس 22 إبريل 2021م، نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020-2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقًا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشفت النتائج الصادرة، أن 11 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر إبريل 2021م للربع الرابع، وهي أندية (الاتفاق، الفتح، الهلال، الأهلي، الوحدة، الاتحاد، القادسية، الفيصلي، الشباب، ضمك، والباطن) على التوالي، حيث استطاعت هذه الأندية الحصول على نسبة تقييم في هذا الربع، تزيد عن الحد الأدنى المقرر وهو 6 نقاط من أصل 7، فيما لم تنجح أندية كل من (التعاون، أبها، النصر، الرائد، والعين) من تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم، (وفقًا للجداول المرفقة).

وتمت عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع وفق معايير محدّدة، مرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة، والإدارة الماليّة، والإدارة والتشغيل، ومسؤوليّة أصحاب المصالح، والالتزام والتحكّم والرقابة.

الدوري الممتاز
أبريل

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زا
بعض الناس ينظفون البحر و بيوتهم قذره مليئه بالاوساخ و الجراثيم.
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين . .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
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الله المستعان
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اصبر كم يوم ويجيك العلم
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القلم لسان صامت

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