الأعداد السابقة للصحيفة

ريجيكامب يضع برنامجًا تأهيلياً لخماسي الأهلي 

منذ ساعة
2002
ريجيكامب يضع برنامجًا تأهيلياً لخماسي الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
وضع المدير الفني للنادي الأهلي، المدرب البلجيكي لورينت ريجيكامب، برنامجًا تأهيليا خاصا لخماسي الفريق، لتجهيزيهم بشكل كامل بعد نهاية البطولة الآسيوية وعودة مباريات دوري المحترفين.

وضم البرنامج، الخماسي، لودومير فيجسا و عثمان الحاج "الرنقي"، وسعيد المولد، والثنائي لوكاس ليما والسنغالي نيانج، بسبب وجودهم خارج قائمة الفريق المسجلة في دوري أبطال آسيا، وفقاً للزميلة "الرياضية".

وكان الأهلي حقق فوزاً غالياً على حساب الشرطة العراقي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

 

الأهلي
سعيد المولد
لورينت ريجيكامب

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زا
بعض الناس ينظفون البحر و بيوتهم قذره مليئه بالاوساخ و الجراثيم.
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين . .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اصبر كم يوم ويجيك العلم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
القلم لسان صامت

أخر الأخبار

برشلونة يوضح رسميًا موقفه من دوري السوبر الأوروبي
برشلونة يوضح رسميًا موقفه من دوري السوبر الأوروبي
منذ 14 دقيقة 1268
جاب زوجته الثانية للبيت وهذا اللى صار
جاب زوجته الثانية للبيت وهذا اللى صار
منذ 28 دقيقة 527
ردة فعل قرد بعد رؤية خدعة بصرية
ردة فعل قرد بعد رؤية خدعة بصرية
منذ 28 دقيقة 342
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 29 دقيقة 278
توضيح من "المالية" للقطاع الخاص بشأن صرف المستحقات 
توضيح من "المالية" للقطاع الخاص بشأن صرف المستحقات 
منذ 34 دقيقة 1669
النيابة العامة تحذر من سلوكيات تندرج تحت جرائم الابتزاز
النيابة العامة تحذر من سلوكيات تندرج تحت جرائم الابتزاز
منذ 39 دقيقة 1617
آلية تسجيل المركبة المبيعة لمالك ليس لديه رخصة قيادة
آلية تسجيل المركبة المبيعة لمالك ليس لديه رخصة قيادة
منذ 44 دقيقة 1743
11 ناد في الدوري الممتاز تنجح في الحصول على الدعم بعد التقيم في شهر أبريل
11 ناد في الدوري الممتاز تنجح في الحصول على الدعم بعد التقيم في شهر أبريل
منذ 49 دقيقة 1894
بالصور.. مُغرد يجذب انتباه "أحمد السقا" و"يوسف الشريف" عن "كوفيد - 25"
بالصور.. مُغرد يجذب انتباه "أحمد السقا" و"يوسف الشريف" عن "كوفيد - 25"
منذ ساعة 727
بالفيديو.. "الشقيري" يخوض مغامرة تحت الماء لتنظيف أعماق البحر الأحمر
بالفيديو.. "الشقيري" يخوض مغامرة تحت الماء لتنظيف أعماق البحر الأحمر
منذ ساعة 1690