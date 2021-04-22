ريجيكامب يضع برنامجًا تأهيلياً لخماسي الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
وضع المدير الفني للنادي الأهلي، المدرب البلجيكي لورينت ريجيكامب، برنامجًا تأهيليا خاصا لخماسي الفريق، لتجهيزيهم بشكل كامل بعد نهاية البطولة الآسيوية وعودة مباريات دوري المحترفين.
وضم البرنامج، الخماسي، لودومير فيجسا و عثمان الحاج "الرنقي"، وسعيد المولد، والثنائي لوكاس ليما والسنغالي نيانج، بسبب وجودهم خارج قائمة الفريق المسجلة في دوري أبطال آسيا، وفقاً للزميلة "الرياضية".
وكان الأهلي حقق فوزاً غالياً على حساب الشرطة العراقي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.