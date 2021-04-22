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عدسة "صدى" ترصد روحانية عشر الرحمة من الحرم المكي في رمضان

منذ 30 دقيقة
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عدسة "صدى" ترصد روحانية عشر الرحمة من الحرم المكي في رمضان

خاص صدى - تصوير: عبدالعزيز حامدي (صدى):
رصدت عدسة مصور "صدى" الأستاذ/ عبدالعزيز حامدي ضيوف بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين خلال العشر الأولى من رمضان لعام 1442هـ وسط إجراءات إحترازية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19”.

وقد تجولت "صدى" في أرجاء الحرم المكي الشريف خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك لترصد خشوع المصلين في صلوات القيام راجين الله أن يتقبل منهم صلاتهم وقيامهم وصيامهم، وكذلك صور لتناول المعتمرين والمصلين وجبات الإفطار في ساحات الحرم في أجواء روحانية.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين قد أعلنت في وقت سابق صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفهما إلى خمس تسليمات.

صدى
رمضان
الحرم المكي

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذه 😋😋😋
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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