"الصحة" توضح مدى إمكانية تلقي من يعانون من حساسية للقاح كورونا

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية تلقي من يعانون من حساسية تجاه بعض الأطعمة للقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.
وكانت أحد المتابعين لحسابها بموقع "تويتر" قد ذكر أن لديه أخ يعاني من حساسية من السمسم والباذنجان والسمك والريبان، لكنه لم يأخذ ابرة حساسية، متساءلا عن مدى إمكانية أخذه للتطعيم.
وأجابت الوزارة أنه بشكل عام يمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر أو أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما بعد الجرعة الأولى.
وأضافت أن باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة، لافتة إلى عدم وجود أي توصية بأن من تلقى لقاح اكسفورد عليه عمل تحليل أجسام مضده بعد التطعيم.