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تعليق هورفات على رحيله عن النصر

منذ ساعة
2014
تعليق هورفات على رحيله عن النصر

نواف السالم (صدى):
عقب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني السابق للنصر، على رحيله عن تدريب الفريق، خلال الفترة الأخيرة.

ووجه ألين هورفات، رسالة لجماهير النصر، وذلك بعد فترة ليست بالقصيرة من رحيله عن الفريق، قائلا: "بعد ان هدأت المشاعر يبقى الفخر !، جئنا في الوقت الذي يفر منه الآخرون، وقفنا بشجاعة ومسؤولية امام النادي وقمنا بعمل رائع".

وأشار: "والآن بعد أن أصبحت عاطلًا عن التدريب أنا الآن أنضم إلى المشجعين للنصر، شكرًا لكم جميعًا يا مشجعين ‎العالمي, وشكرًا أيضًا للسعودية".

ويستعد النصر لمواجهة نظيره فولاد الإيراني، غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

 

نادي النصر
دوري أبطال آسيا
ألين هورفات

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذه 😋😋😋
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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