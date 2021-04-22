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شاهد.. الزعاق: سيدخل رمضان في آخر الشتاء بعد 3 سنوات

منذ ساعة
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شاهد.. الزعاق: سيدخل رمضان في آخر الشتاء بعد 3 سنوات

الرياض (صدى):
قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه بعد ثلاث سنوات يدخل علينا رمضان في آخر الشتاء ويستمر في هذا الفصل لمدة تسع سنوات فسنة 1447 و 48 و 49 هذه شدة الشتاء وحينذاك يبدأ يخرج من فصل الشتاء.

وأضاف خالد الزعاق خلال برنامج "تقويم":"زمن القدماء كان رمضان يقع في شدة الحر ولا يتغير"، مشيرا:" أسماء الشهور العربية كانت تسمى على حسب موقعها من الفصول فمثلا ربيع أول وربيع ثاني دلالة على الربيع".

وتابع:"سمي رمضان بسبب شدة حرارة الجو في الإنسان من جراء الجوع والعطش، ورمضان يطوف على الفصول كل 33 سنة".

الشتاء
رمضان
خالد الزعاق

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127254
منذ 45 دقيقة
الله يعطيك العافيه على هاالمعلومات اطيبه يا دكتور الزعاق ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80381
منذ 34 دقيقة
الله يسعدك يا الزعاق تحسب لبعد ٣ سنوات

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذه 😋😋😋
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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