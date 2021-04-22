شاهد.. الزعاق: سيدخل رمضان في آخر الشتاء بعد 3 سنوات

الرياض (صدى):
قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه بعد ثلاث سنوات يدخل علينا رمضان في آخر الشتاء ويستمر في هذا الفصل لمدة تسع سنوات فسنة 1447 و 48 و 49 هذه شدة الشتاء وحينذاك يبدأ يخرج من فصل الشتاء.
وأضاف خالد الزعاق خلال برنامج "تقويم":"زمن القدماء كان رمضان يقع في شدة الحر ولا يتغير"، مشيرا:" أسماء الشهور العربية كانت تسمى على حسب موقعها من الفصول فمثلا ربيع أول وربيع ثاني دلالة على الربيع".
وتابع:"سمي رمضان بسبب شدة حرارة الجو في الإنسان من جراء الجوع والعطش، ورمضان يطوف على الفصول كل 33 سنة".