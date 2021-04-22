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بالفيديو.. قصة الخطأ الطبي الذي ارتكبته الممرضة "بثينة مرشد" وحاولت بسببه الانتحار

منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة الخطأ الطبي الذي ارتكبته الممرضة "بثينة مرشد" وحاولت بسببه الانتحار

الرياض (صدى):
تحدثت الممرضة "بثينة مرشد" عن مسيرتها العملية، والصعوبات التي واجهتها في عملها، والتي كان منها ما دفعها للتفكير في الانتحار.

وذكرت، خلال حديثها في برنامج اللقاء من الصفر المذاع على قناة MBC، أنها كانت الممرضة السعودية الوحيدة من بين 1200 ممرضة أجنبية في مستشفى تخصصي الملك فيصل بالرياض.

وأضافت أن من أصعب المواقف التي واجهتها في حياتها كانت عندما تم تبديل دواء متعلق بمريض وإعطائه لمريض آخر، وهي لم تنتبه لهذا الخطأ، مما جعل الجميع يهاجمها بشكل دفعها للتفكير في الانتحار.

وأكدت أنها وجدت صعوبة أيضا في تقبل أطقم التمريض لها حينها ، لافتا إلى أن زميلاتها كن يتوقفون عن الحديث عندما يشاهدونها، الأمر الذي جعلها تشعر بالضغط النفسي.

وأشارت إلى أنها واجهت الأمر بشجاعة وسألتهم، فأجابن بأنهن يخافون أن تأخذ هي وظائفهن فأكدت لهن أنها لا تسعى لذلك، وإنما تريد فقط أن تتعلم أكثر عن التمريض.

الرياض
مستشفى الملك فيصل
التمريض

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام ... طيحوه وعلى بطنه ابطحووه ..
زا
الغرقي السته يعودون قصمان يدورون القروش في بحر جده .
عبدالله الكحيلي
احسنت واجدت جبرتني بالعودة لاعلى الصفحة لمعرفة من كاتب الموضوع لاعرف طرحك القادم من اسمك بإنه بإذن الله الموضوع وكاتبه يستحقان التوقف وقراءة ما...
زا
الوباء سيرحل ويختفي اذا عدنا للدين و احينا السنة النبويه و ضربنا علي ايدي المخالفين للشرع .
ع. س. ع
يا أبوية مال الاهلي وآسيا الزعيم لعبتة آسيا اما الاهلي صفر آسيا ما يدري وش هي يسمع بها فقط

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