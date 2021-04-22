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الموقف القانوني لريال مدريد بعد فشل دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة
1909
الموقف القانوني لريال مدريد بعد فشل دوري السوبر الأوروبي

ماجد محمد (صدى):
أوضح عدد من خبراء قانون الرياضة الموقف القانوني لنادي ريال مدريد بعد فشل إقامة دوري السوبر الأوروبي الذي دعمته عدد من الأندية ثم انسحبت منه.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، قد هدد بمعاقبة ريال مدريد، على خلفية إعلان انضمام النادي لدوري السوبر ليغ

.

وأكد الخبراء، وفقا لصحية "ماركا"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يملك الصلاحية لمعاقبة ريال مدريد أو أي ناد.

وأضافوا أن ريال مدريد لم ينتهك أي مادة من لوائح المنافسة، التي قد تؤدي لإبعاده عن نهائي دوري أبطال أوروبا.

الرياضة
نادي ريال مدريد
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
السوبر ليغ

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
75 .. ايش ..ريال والا هلله ، ايش المقصود ..؟؟؟
د محمد ماجد بخش
القروض ملجأ ومدمع
ابو محمد 😎 ✍️
ويش ذا المسلسل اللي غطى على المسلسلات التركيه والهنديه مجتمعات ..!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اليمن الجنوبي الناس المتعلمين المثقفين ، ماهو يمن الزيود والقرود اولاد الجن والشياطين ..
faeiz1122
واضح في مشكلة بينه وبين صاحب السيارة بس حتى ولو هذا مو تصرف في حكومة مو عايشين في غابة الله يهديه بس ويعوض صاحب...

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