الموقف القانوني لريال مدريد بعد فشل دوري السوبر الأوروبي

ماجد محمد (صدى):
أوضح عدد من خبراء قانون الرياضة الموقف القانوني لنادي ريال مدريد بعد فشل إقامة دوري السوبر الأوروبي الذي دعمته عدد من الأندية ثم انسحبت منه.
وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، قد هدد بمعاقبة ريال مدريد، على خلفية إعلان انضمام النادي لدوري السوبر ليغ
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وأكد الخبراء، وفقا لصحية "ماركا"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يملك الصلاحية لمعاقبة ريال مدريد أو أي ناد.
وأضافوا أن ريال مدريد لم ينتهك أي مادة من لوائح المنافسة، التي قد تؤدي لإبعاده عن نهائي دوري أبطال أوروبا.