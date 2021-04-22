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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة

منذ ساعة
1770
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف أن الرياح السطحية ستكون في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقع أن تكون الرياح السطحية بالخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الباحة
تبوك
الجوف
مكة المكرمة
جازان
الحدود الشمالية
عسير
المدينة المنورة
حالة الطقس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
75 .. ايش ..ريال والا هلله ، ايش المقصود ..؟؟؟
د محمد ماجد بخش
القروض ملجأ ومدمع
ابو محمد 😎 ✍️
ويش ذا المسلسل اللي غطى على المسلسلات التركيه والهنديه مجتمعات ..!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اليمن الجنوبي الناس المتعلمين المثقفين ، ماهو يمن الزيود والقرود اولاد الجن والشياطين ..
faeiz1122
واضح في مشكلة بينه وبين صاحب السيارة بس حتى ولو هذا مو تصرف في حكومة مو عايشين في غابة الله يهديه بس ويعوض صاحب...

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