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بالفيديو.. خادم الحرمين: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة وتعاون دولي

منذ ساعة
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بالفيديو.. خادم الحرمين: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة وتعاون دولي

الرياض (صدى):
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم، وأن الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي يكمن في رفع مستوى التعاون الدولي.

جاء ذلك في كلمته - أيده الله - خلال قمة المناخ العالمية الافتراضية ، وفيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

المشاركون الكرام،

نود بدايةً أن نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس بايدن على عقد هذه القمة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، ولا تقف عند حدود وطنية، فالغاية هي التنمية المستدامة ويتطلب تحقيقها منهجيةً شاملةً تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم.

وقد أطلقنا وفق رؤية المملكة 2030 حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة؛ بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج ( 50 % ) من احتياجات المملكة بحلول عام 2030م.

إن رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي، وقمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين العام الماضي بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية. كما أعلن سمو ولي العهد مؤخراً عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من ( 10 % ) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) خمسين مليار شجرة في المنطقة بالإضافة إلى العديد من المبادرات النوعية.

وحصلت هاتان المبادرتان على تأييد المجتمع الدولي، وسنعمل مع الشركاء لتحقيق أهدافهما من خلال استضافتنا منتدىً لمبادرة السعودية الخضراء وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في هذا العام، وأخيراً نود أن نؤكد على اهتمامنا والتزامنا بالتعاون لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة، متمنين لجهودنا النجاح لحماية كوكبنا، والسلام عليكم ورحمة الله.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان
التنمية المستدامة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8625
منذ ساعة
كلمة جامعة نافعة دافعة رافعة سامية كريمة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
75 .. ايش ..ريال والا هلله ، ايش المقصود ..؟؟؟
د محمد ماجد بخش
القروض ملجأ ومدمع
ابو محمد 😎 ✍️
ويش ذا المسلسل اللي غطى على المسلسلات التركيه والهنديه مجتمعات ..!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اليمن الجنوبي الناس المتعلمين المثقفين ، ماهو يمن الزيود والقرود اولاد الجن والشياطين ..
faeiz1122
واضح في مشكلة بينه وبين صاحب السيارة بس حتى ولو هذا مو تصرف في حكومة مو عايشين في غابة الله يهديه بس ويعوض صاحب...

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