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بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم من يدعو على نفسه بالموت

منذ 34 دقيقة
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بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم من يدعو على نفسه بالموت

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم من يدعي على نفسه بالموت .

وأكد الشيخ عبد الله المطلق في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة السعودية أنه لا يجوز للإنسان أن ينتحر وهو قتل نفسه فينطبق عليه حكم من قتل .

كما أكد الشيخ عبد الله المطلق أنه لا يجوز للإنسان أن يعذب نفسه كما قال الله تعالي " ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة " ، وثالثاً لا يجوز أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال " وإن كان لا بد فاعلاً فليقل : اللهم أحييني ما دامت الحياه خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لى .

الشيخ عبد الله المطلق
الدعاء على النفس

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49087
منذ 13 دقيقة
جزاك الله خير

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د محمد ماجد بخش
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ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
ممتاز جدا
لا يهمونك انا مجنونك
سيتم القفط وتعريفة حجمة

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