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بالفيديو.. "حرس الحدود" ينقذ 6 مواطنين من الغرق في بحر جدة

منذ 53 دقيقة
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بالفيديو.. "حرس الحدود" ينقذ 6 مواطنين من الغرق في بحر جدة

جدة (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، المقدم فارس بن مسفر المالكي، بأن الدوريات البحرية لمركز أبحر وخليج سلمان بقطاع جدة، تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ (994) يفيد بتعرض قارب للعطل في عرض البحر، على متنه (6) مواطنين، حيث تم إنقاذهم، وهم بصحة جيدة، ومساعدتهم بقطر القارب إلى المرسى.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية أخذ الحيطة والحذر، وإجراء الصيانة الدورية لوسائطهم، وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات، حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

جدة
حرس الحدود
قارب

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د محمد ماجد بخش
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ابو عمار
ههههههههههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
سيتم القفط وتعريفة حجمة
ابو عمار
جزاك الله خير

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