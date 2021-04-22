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ضبط 10 مصابين بكورونا خالفوا تعليمات العزل الصحي بمكة المكرمة

منذ ساعة
1790
ضبط 10 مصابين بكورونا خالفوا تعليمات العزل الصحي بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (10) أشخاص بمحافظتي جدة والطائف، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا, وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

جدة
مكة المكرمة
الطائف
كورونا

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
سيتم القفط وتعريفة حجمة
ابو عمار
جزاك الله خير
ابو عمار
طيب
فيصل
سخافه باقي يقول اركب واعطيك سيكل. شكيم حقير
ابو عمار
يعني باقي 2 من المتهمين لم يتم اطلاق سراحهم

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