الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة
2544
2
«الصحة»: تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل (1055) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ،

وتسجيل (11) حالات وفيات -رحمهم الله- ،وتسجيل 1086 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (392,448) حالة ولله الحمد.

وسجلت منطقة الرياض 468 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 206 إصابة ، والمنطقة الشرقية 166 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 41 إصابة ومنطقة عسير 35 إصابة ، ومنطقة جازان 29 إصابة ، فيما جاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وأكدت وزارة الصحة إلى ضرورة الإستمرار في الحفاظ على الإجراءات الوقائية والبعد عن التجمعات العائلية إذ تعد السبب الرئيسي وراء انتشار العدوى .

وكانت وزارة الصحة قد قررت تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا مقابل التوسع في الجرعة الأولى لمن لم يسبق لهم التطعيم من أجل الوصول للمناعة المجتمعية .

وزارة الصحة
الصحة
التقرير اليومي

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4773
منذ ساعة
يا رب اصرف عنا الوباء والبلاء يا رب ياكريم واشفي من اتعبه المرض .
اللهم آمين
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49087
منذ 40 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله .. الاصابات اخذه في الارتفاع

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
سيتم القفط وتعريفة حجمة
ابو عمار
جزاك الله خير
ابو عمار
طيب
فيصل
سخافه باقي يقول اركب واعطيك سيكل. شكيم حقير
ابو عمار
يعني باقي 2 من المتهمين لم يتم اطلاق سراحهم

أخر الأخبار

بالفيديو.. خادم الحرمين: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة وتعاون دولي
بالفيديو.. خادم الحرمين: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة وتعاون دولي
منذ 8 دقائق 1194
بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم من يدعو على نفسه بالموت
بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح حكم من يدعو على نفسه بالموت
منذ 33 دقيقة 1721
بالفيديو.. "حرس الحدود" ينقذ 6 مواطنين من الغرق في بحر جدة
بالفيديو.. "حرس الحدود" ينقذ 6 مواطنين من الغرق في بحر جدة
منذ 53 دقيقة 1788
"الأردن": الإفراج عن 16 متهما بقضية "الفتنة"
"الأردن": الإفراج عن 16 متهما بقضية "الفتنة"
منذ 58 دقيقة 1741
ضبط 10 مصابين بكورونا خالفوا تعليمات العزل الصحي بمكة المكرمة
ضبط 10 مصابين بكورونا خالفوا تعليمات العزل الصحي بمكة المكرمة
منذ ساعة 1790
التعليم "عن بعد" بين الإستدامة والإستبدال
التعليم "عن بعد" بين الإستدامة والإستبدال
منذ ساعة 441
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يحذر من إثم الغش في الإختبارات
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يحذر من إثم الغش في الإختبارات
منذ ساعة 1754
بالصورة.. غادة عبدالرازق تكشف سر ارتدائها فستان الزفاف
بالصورة.. غادة عبدالرازق تكشف سر ارتدائها فستان الزفاف
منذ ساعة 541
«الصحة»: تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 2548
تقني الرياض ينهي استقبال طلبات مسابقة المشاريع الابتكارية
تقني الرياض ينهي استقبال طلبات مسابقة المشاريع الابتكارية
منذ ساعة 2007