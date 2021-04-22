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"الزكاة والدخل" تعلن آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل

منذ ساعة
1973
"الزكاة والدخل" تعلن آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية للمنشآت الخاضعة للزكاة والإقرارات الضريبية للشركات غير السعودية الخاضعة لضريبة الدخل هو 18 رمضان 1442هـ، الموافق 30 أبريل 2021م، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم بحد أقصى في هذا التاريخ وسداد جميع المستحقات بموجبها قبل نهاية هذه المهلة حتى يتسنى لها منحهم التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب لتمكينهم من إنهاء جميع إجراءاتهم وصرف مستحقاتهم وعدم تعرضهم للغرامات وإجراءات التحصيل النظامية.

وأتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الشهادة الفورية التي يمكن للمنشآت الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة هنا ضمن المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لجميع المنشآت لتسهيل تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة وتسريع تنفيذها، وذلك من خلال أكثر من 74 خدمة وفرتها الهيئة على بوابتها الإلكترونية.

وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهة المسؤولة عن جباية الزكاة والضرائب، وحلقة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحويل مبالغ الزكاة التي تجبيها من المنشآت إلى حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي أولاً بأول للصرف منه على مستحقي الزكاة الشرعية المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الهيئة العامة للزكاة والدخل
ضريبة الدخل
الإقرارات الزكوية

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
أتمنى لها التوفيق في منصبها الجديد وتستاهل المنصب وألف مبروك
ع. س. ع
حتى لو سجل 100 هدف لم يسبق وحقق أي بطولة آسيوية ولن يحققها لأنة صفر آسيا وعبر الزمان سيبقى صفر ومن يقول عكس ذلك...
د محمد ماجد بخش
أيضا الانسجام مهم والكوارث علينا التعامل معها عن كثب ولابد أن نتفاعل مع التكنولوجيات الجديدة، الأمر تحدي وليس سهلا وعلينا أن نظهر أن الأمر...
ترنج
يطلع بكفاله وتروح في الدقون
د محمد ماجد بخش
بريطانيا الآن هذه بداية وأنا معجب، والولايات المتحدة ستفعل نفس الشيء ولدينا طاقة الرياح ونريد أن نرى طموحات أعلى لتأمين الالتزام ونستطيع أن نفعل...

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