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آخر التطورات الصحية لـ لاعبي النصر المصابين بكورونا

منذ 28 دقيقة
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آخر التطورات الصحية لـ لاعبي النصر المصابين بكورونا

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر تلقى نبأ طبيا بشأن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، والذين تم إبعادهم عن الفريق في الفترة الماضية بعدما ثبتت إيجابية العينة الخاصة بهم.

واوضحت المصادر أن نتائج أحدث مسحة للكشف عن فيروس كورونا، سلبية العينة الخاصة باللاعبين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تلك النتائج مساء اليوم الخميس، وفقًا لما نقله موقع كووورة.

وفي وقت سابق، كشفت الفحوصات التي تجرى للاعبين المشاركين في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا إصابة خمسة من لاعبي النصر بفيروس كورونا، هم: الحارس براد جونز، وفراس البريكان، وعبدالرحمن العبيد، وأسامة الخلف، وعبدالعزيز العلاوي، بجانب مترجم الفريق محمود منان، وإخصائي العلاج الطبيعي عبدالله القشعمي، ومسؤول العيادة الطبية بغدان، ومسؤول العهدة، إدريس علي.

النصر
دوري أبطال آسيا
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تبين لي اختلاف درجة اتصال الذرة بمثيلاتها واختلاف تلك الدرجة باختلاف تنوع وتعدد محور الاتصال لكل ذرة على حدى بمغناطيسية محددة محسوبة بحساب محيط...
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
ممكن تعتبره المبلغ المسحوب صدقه للمحتاجين
ابو عمار
جميل جدا
النشمي
طيب

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