الأعداد السابقة للصحيفة

تقنيات متطورة لـ تنقية الهواء بالمسجد الحرام

منذ ساعة
1605
تقنيات متطورة لـ تنقية الهواء بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
وضعت المملكة خططاً حكيمة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في الحرمين الشريفين خلال موسم رمضان هذا العام، ووفرت تقنيات متطورة لضمان صحة وسلامة ضيوف الرحمن، من المصلين والمعتمرين والزوار، والعاملين.

ووفرت نظام التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد لضبط درجات الحرارة والحرص على نقاوة الهواء داخل الحرمين الشريفين، لضمان التحكم في مكافحة انتشار أي عدوى.

وينقسم نظام (يورك) في الحرمين الشريفين إلى جزأين: المبردات داخل محطات التبريد، ووحدات مناولة الهواء - سعودية الصنع - موزعة في أرجاء الحرمين.

تضمن وحدات مناولة الهواء جودة ونقاوة الهواء الداخلي، من خلال كفاءة تقنية الترشيح والفلترة المستخدمة، والتي تحد من انتشار الأمراض والفيروسات، كنا تعمل المبردات على تبريد المياه، وضخها إلى وحدات مناولة الهواء، بحيث تتم بداخلها عملية تبادل حراري بين الهواء والماء، عند ملامسة الهواء لتلك الأنابيب؛ حيث يتدفق الهواء البارد إلى أرجاء المسجد، بينما تعود المياه التي امتصت حرارة الهواء إلى المحطة لإعادة تبريدها داخل المبردات "التشيلرات"، وضخها مرة أخرى نحو المسجد.

وتتمثل آلية معالجة الهواء داخل وحدات مناولة الهواء، في مرور هذا الهواء عبر عدة مراحل ترشيح "فلترة" لتخليصه من الغبار وأي مركبات عضوية، ليمر خلال لفائف التبريد ليلامس أنابيب المياه المبردة، ثم يُضخ الهواء عبر المراوح مرة أخرى إلى أرجاء الحرمين نقياً وبارداً، ليعيد دورته مرة أخرى.

المملكة
المسجد الحرام
تنقية الهواء

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تبين لي اختلاف درجة اتصال الذرة بمثيلاتها واختلاف تلك الدرجة باختلاف تنوع وتعدد محور الاتصال لكل ذرة على حدى بمغناطيسية محددة محسوبة بحساب محيط...
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
ممكن تعتبره المبلغ المسحوب صدقه للمحتاجين
ابو عمار
جميل جدا
النشمي
طيب

أخر الأخبار

بالفيديو.. قائد مركبة يصطدم بسيارة متعمداً ويحطمها في إحدى مناطق المملكة
بالفيديو.. قائد مركبة يصطدم بسيارة متعمداً ويحطمها في إحدى مناطق المملكة
منذ 3 دقائق 1150
"الضمان الصحي" يحذر من الإحتيال والإهمال في التأمين الطبي
"الضمان الصحي" يحذر من الإحتيال والإهمال في التأمين الطبي
منذ 18 دقيقة 1416
آخر التطورات الصحية لـ لاعبي النصر المصابين بكورونا
آخر التطورات الصحية لـ لاعبي النصر المصابين بكورونا
منذ 28 دقيقة 1668
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 38 دقيقة 1477
"مرسيدس" تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة
"مرسيدس" تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة
منذ 48 دقيقة 1391
تركيا توجه تحذيرا لقيادات الإخوان والمعارضة هناك من التعرض لمصر
تركيا توجه تحذيرا لقيادات الإخوان والمعارضة هناك من التعرض لمصر
منذ 58 دقيقة 1912
تقنيات متطورة لـ تنقية الهواء بالمسجد الحرام
تقنيات متطورة لـ تنقية الهواء بالمسجد الحرام
منذ ساعة 1607
الإطاحة بصاحب فيديو نهل الرمال وقطع الأشجار بالموية
الإطاحة بصاحب فيديو نهل الرمال وقطع الأشجار بالموية
منذ ساعة 2378
بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بمتجمهرين ومفحطين بينهم مطلوبين أمنياً
بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بمتجمهرين ومفحطين بينهم مطلوبين أمنياً
منذ ساعة 2287
"البيئة" تدعو أصحاب البئر المرخصة للإسفادة من مهلة الإعفاء قبل الغرامة
"البيئة" تدعو أصحاب البئر المرخصة للإسفادة من مهلة الإعفاء قبل الغرامة
منذ ساعة 2326