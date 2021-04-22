تركيا توجه تحذيرا لقيادات الإخوان والمعارضة هناك من التعرض لمصر

أنقرة (صدى):
وجهت السلطات التركية تحذيرا شديد اللهجة لقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" وبعض المعارضين من تيارات أخرى من التعرض لمصر عبر الإدلاء بتصريحات متطرفة أو حادة، مع بدء انطلاق مرحلة تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية: طلبنا ممن ينتهج خطابات ذات نبرة حادة بضبط الخطاب الإعلامي قبل البدء في خطوات التطبيع، مشيراً إلى تركيا تتعامل بحذر مع الخطابات المتطرفة ذات النبرة الحادة التي لا يمكن أن تقبل بها الدول الصديقة، أو التي ستصبح صديقة، وليس من أجل مصر فقط.
وجدد أوغلو التأكيد على استمرار خطوات تطبيع العلاقات مع مصر، مشيراً إلى أن لقاء سيعقد على مستوى نائبي وزيري الخارجية في الأسبوع الأول من مايو المقبل في القاهرة بناء على طلب مصر.
وأشار إلى أنه سيلتقي لاحقاً نظيره المصري سامح شكري، ويبحث معه تعيين السفيرين وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.