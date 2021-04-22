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تركيا توجه تحذيرا لقيادات الإخوان والمعارضة هناك من التعرض لمصر

منذ 58 دقيقة
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تركيا توجه تحذيرا لقيادات الإخوان والمعارضة هناك من التعرض لمصر

أنقرة (صدى):
وجهت السلطات التركية تحذيرا شديد اللهجة لقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" وبعض المعارضين من تيارات أخرى من التعرض لمصر عبر الإدلاء بتصريحات متطرفة أو حادة، مع بدء انطلاق مرحلة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية: طلبنا ممن ينتهج خطابات ذات نبرة حادة بضبط الخطاب الإعلامي قبل البدء في خطوات التطبيع، مشيراً إلى تركيا تتعامل بحذر مع الخطابات المتطرفة ذات النبرة الحادة التي لا يمكن أن تقبل بها الدول الصديقة، أو التي ستصبح صديقة، وليس من أجل مصر فقط.

وجدد أوغلو التأكيد على استمرار خطوات تطبيع العلاقات مع مصر، مشيراً إلى أن لقاء سيعقد على مستوى نائبي وزيري الخارجية في الأسبوع الأول من مايو المقبل في القاهرة بناء على طلب مصر.

وأشار إلى أنه سيلتقي لاحقاً نظيره المصري سامح شكري، ويبحث معه تعيين السفيرين وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.

مصر
الإخوان
السلطات التركية

التعليقات

مسالم
مسالم عدد التعليقات : 931
منذ 41 دقيقة
مصر الكبيرة... أردوغان الان من يطلب ودها..... وتجار الدين اخوان الشياطين بإذن الله سيبقوا مثل اليهود شتاتا في الارض
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49066
منذ 37 دقيقة
انتهى دور الاخوان المفلسين فأصبح التخلص منهم امر ضروري
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8582
منذ 20 دقيقة
﴿یَوۡمَ هُم بَـٰرِزُونَۖ لَا یَخۡفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنۡهُمۡ شَیۡءࣱۚ لِّمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡیَوۡمَۖ لِلَّهِ ٱلۡوَ ٰ⁠حِدِ ٱلۡقَهَّارِ﴾ [غافر ١٦]

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تبين لي اختلاف درجة اتصال الذرة بمثيلاتها واختلاف تلك الدرجة باختلاف تنوع وتعدد محور الاتصال لكل ذرة على حدى بمغناطيسية محددة محسوبة بحساب محيط...
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
ممكن تعتبره المبلغ المسحوب صدقه للمحتاجين
ابو عمار
جميل جدا
النشمي
طيب

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