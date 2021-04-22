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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه المملكة

منذ 58 دقيقة
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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه المملكة

جدة (صدى):
أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" لاستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة "المفخخة" التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات كافة التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيدةً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

خميس مشيط
منظمة التعاون الإسلامي
ميليشيا الحوثي الإرهابية

التعليقات

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أحدث التعليقات

حسين
ودي اصدق
عبدالله العلي
مشاء الله دعمتو مدينة المعرفه مليار ريال سعودي وانا مواطن محتاج دعم 500 ريال لشراء بعض الأغراض وتعبئة بانزين للسيارة لا أجد اهذا يعقل...
النشمي
طيب
النشمي
طيب
مطر الاسود
انسان مزعج بكل المقاييس وخصوصا تسريحة شعرك القبيحة وان لم يكن الموضوع متفق عليه بين الجميع اتمنى من كل قلبي ان يكون هناك شخص...

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