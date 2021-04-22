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صورة رائعة من الرياض قبل 47 عام
منذ 52 دقيقة
1053
(صدى):
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التعليقات
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أحدث التعليقات
حسين
ودي اصدق
عبدالله العلي
مشاء الله دعمتو مدينة المعرفه مليار ريال سعودي وانا مواطن محتاج دعم 500 ريال لشراء بعض الأغراض وتعبئة بانزين للسيارة لا أجد اهذا يعقل...
النشمي
طيب
النشمي
طيب
مطر الاسود
انسان مزعج بكل المقاييس وخصوصا تسريحة شعرك القبيحة وان لم يكن الموضوع متفق عليه بين الجميع اتمنى من كل قلبي ان يكون هناك شخص...
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