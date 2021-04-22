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بالفيديو.. "الجوازات" توضج خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عام

منذ ساعة
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بالفيديو.. "الجوازات" توضج خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عام

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عام .

وأكد النقيب ناصر العتيبي المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أن إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون الـ 15 عام من خلال منصة أبشر الإلكترونية سواء للمواطن أو المقيم .

وأضاف أنه يمكن الدخول على منصة أبشر أفراد وقيام رب السرة بتسجيل الدخول واختيار القائمة الرئيسية ثم خدمات أفراد الأسرة وتظهر قائمة افراد الأسرة والتابعين ويقوم بالتأكد من صحة البيانات والطلب وتحديد العنوان والتسلسل مع الخطوات المطلوبة عبر المنصة ، ويصل الطلب للجوازات ويتم التأكد منه خاصة الصورة المرفوعة ومن ثم قبول الطلب .

وأشار النقيب ناصر العتيبي أن معظم خدمات الجوازات أصبحت إلكترونية بنسة 85 % سواء للمواطن أو المقيم أو الزائر من خلال منصة أبشر أفراد وأبشر أعمال وبوابة مقيم ولا يحتاج أحد إلى مراجعة مكاتب الجوازات ، وفقاً لـ "الإخبارية " .

الجوازات
أبشر
جواز السفر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49066
منذ 28 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تبين لي اختلاف درجة اتصال الذرة بمثيلاتها واختلاف تلك الدرجة باختلاف تنوع وتعدد محور الاتصال لكل ذرة على حدى بمغناطيسية محددة محسوبة بحساب محيط...
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
ممكن تعتبره المبلغ المسحوب صدقه للمحتاجين
ابو عمار
جميل جدا
النشمي
طيب

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