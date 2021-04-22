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توضيح من حساب المواطن بشأن طريقة إرفاق مستند

منذ 47 دقيقة
1687
توضيح من حساب المواطن بشأن طريقة إرفاق مستند

الرياض (صدى):
أوضح حساب المواطن التذكير أنه يمكن إرفاق المستند من خلال التوجه إلى الحساب "تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات" وإرفاق عقد الإيجار الموحد (ساري الصلاحية).

وأضاف البرنامج أنه في حال انتهاء المستند السابق يلزم التوجه للبوابة الإلكترونية وحذف المستند المنتهي؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

كان حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

حساب المواطن
الاستحقاق
إرفاق مستند

التعليقات

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أحدث التعليقات

حسين
ودي اصدق
عبدالله العلي
مشاء الله دعمتو مدينة المعرفه مليار ريال سعودي وانا مواطن محتاج دعم 500 ريال لشراء بعض الأغراض وتعبئة بانزين للسيارة لا أجد اهذا يعقل...
النشمي
طيب
النشمي
طيب
مطر الاسود
انسان مزعج بكل المقاييس وخصوصا تسريحة شعرك القبيحة وان لم يكن الموضوع متفق عليه بين الجميع اتمنى من كل قلبي ان يكون هناك شخص...

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