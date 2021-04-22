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مؤسسة المياه المالحة: إستراتيجية لإجراء تحسين شامل لمنظومات الإنتاج من مياه البحر المحلاة

منذ ساعة
2044
مؤسسة المياه المالحة: إستراتيجية لإجراء تحسين شامل لمنظومات الإنتاج من مياه البحر المحلاة

سعيد العجل (صدى):
وضعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إستراتيجية طموحة لإجراء تحسين شامل لمنظومات إنتاجها من مياه البحر المحلاة, بهدف رفع سعتها الإنتاجية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والحرص على سلامة البيئة .

وتأتي تنفيذًا لمبادرات إزاحة الوقود السائل وتعزيز الصداقة للبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية في المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وسيكون لهذه المبادرات نتائج مبهرة على صعيد الاستدامة البيئية حيث سينخفض استهلاك الطاقة أكثر من (318,000) برميل مكافئ من الوقود يومياً، كما ستنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتجاوز (40) مليون طن سنوياً تمثل أكثر من (30%) من إجمالي الخفض المستهدف في رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير مليارات الريالات.

كما تأتي هذه الإستراتيجية تأكيداً على التزام المؤسسة بالريادة في تطوير صناعة التحلية من كافة جوانبها، والمساهمة السباقة والفاعلة لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030, وتمهيداً لتبوًؤ المؤسسة دور المساهم الرئيسي عالميا في تقديم الحلول للمخاطر والتحديات المستقبلية المتعلقة بالمياه.

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
مياه البحر

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أحدث التعليقات

حسين
ودي اصدق
عبدالله العلي
مشاء الله دعمتو مدينة المعرفه مليار ريال سعودي وانا مواطن محتاج دعم 500 ريال لشراء بعض الأغراض وتعبئة بانزين للسيارة لا أجد اهذا يعقل...
النشمي
طيب
النشمي
طيب
مطر الاسود
انسان مزعج بكل المقاييس وخصوصا تسريحة شعرك القبيحة وان لم يكن الموضوع متفق عليه بين الجميع اتمنى من كل قلبي ان يكون هناك شخص...

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