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حقيقة إزالة أحياء وتحويل محافظات لمدن سياحية بالمدينة المنورة

منذ 30 دقيقة
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حقيقة إزالة أحياء وتحويل محافظات لمدن سياحية بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
نفت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمنة الإدعاء عن توجّه عدد من الجهات الحكومية نحو إزالة مجموعة من الأحياء في ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ وتحويل بعض المحافظات لمدن سياحية.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته: "إشارة إلى ما يُتداول من أخبار مُغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمنة الإدعاء عن توجّه عدد من الجهات الحكومية نحو إزالة مجموعة من الأحياء في ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ وتحويل بعض المحافظات إلى مُدن سياحية، تؤكد الهيئة أنه لاصحة إطلاقاً لهذه الإدعاءات المُتداولة".

وتابعت الهيئة: تأمل الهيئة من الجميع عدم تداول مثل هذه الشائعات أو الترويج لها، وضرورة استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية.

وأكدت الهيئة وكافة الجهات الحكومية بأنه في حال استحداث أية مشاريع أو عمليات تنظيمية من قبل الجهات الحكومية فإنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه عبر المصادر والقنوات الرسمية، مشيرة إلى انه في حال وجود أي استفسار، يمكن التواصل عبر الرقم الموحد لمركز خدمة المستفيدين (920011940).

مدن سياحية
هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة
إزالة أحياء

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أحدث التعليقات

النشمي
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل مايجيه من عقاب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل مايجيه من عقاب ..

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