الكشف عن مصير قاتل جورج فلويد

واشنطن (صدى):
أدانت هيئة المحلّفين في الولايات المتحدة الأميركية الشرطي السابق ديريك شوفين في قضية مقتل جورج فلويد التي أحدثت موجة من الاحتجاجات الكبيرة ضد العنصرية في شهر مايو الماضي عام 2020.
جاء ذلك بعد سلسلة محاكمات استمرت لمدة 3 أسابيع. وتمت إدانة الشرطي السابق بثلاث تُهم كانت موجّهة إليه وهي القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.
وأشار الادّعاء في المرافعات الختامية إلى أن ما حدث كان جريمة قتل، فيما رأى محامي شوفين أن الشرطي السابق اتبع بشكل صحيح خطوات تدريب الشرطة التي أُعلم بضرورة القيام بها في مواقف ممثالة.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم على المتهم، 45 عاماً، بالسجن لعقود بحسب ما ذكر موقع bbc العربي.