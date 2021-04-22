النفط يواصل خسائره لليوم الثالث بفعل زيادة المخزونات الأمريكية ومخاوف الجائحة

وكالات (صدى):
واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثالثة اليوم الخميس إذ غذت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية وتصاعد جديد في الإصابات بكوفيد-19 في الهند واليابان المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي وأن الطلب على الوقود ربما يتعثر، بحسب ما نشرت "رويترز".
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 65.12 دولار للبرميل، عقب أن انخفضت 1.25 دولار أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 61.14 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 1.32 دولار أمس الأربعاء.
وهبط العقدان ما يزيد عن اثنين بالمئة أمس الأربعاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما منذ 13 أبريل . وهما منخفضان بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.