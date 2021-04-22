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مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

منذ ساعة
1649
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة بالرياض.

وأوضح المجلس أن الوظائف المتاحة هي مسؤول نظم، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، و لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

كما أتاحت وظيفة كبير مسؤولي خدمات رأس المال البشري، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أنه يمكن أن ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي ( مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد ) على هذا الرابط

[email protected]

وظائف
الرياض
مجلس الضمان الصحي

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أحدث التعليقات

النشمي
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل مايجيه من عقاب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل مايجيه من عقاب ..

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