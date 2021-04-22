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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الفطر في نهار رمضان بسبب شدة الحر

منذ 23 دقيقة
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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الفطر في نهار رمضان بسبب شدة الحر

الرياض (صدى):
قال أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أنه لايجوز الإفطار في نهار رمضان لمَن شقَّ عليه الصيام بسبب شدة الحر، إلا إن كان مريضًا.

وأكد الخثلان أن الإنسان الصحيح يمكنه أن يتحمل الجوع والعطش لمدة ثلاثة أيام على الأقل، لافتًا إلى أن المريض يُعذر ويجوز له الإفطار بسبب مرضه، مبينا أن مَن تتطلب طبيعة عملهم التعرض المستمر للشمس في نهار رمضان ويشقّ عليهم الصيام بسبب شدة الحر بالصبر، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، خاصةً أن من حكَم تشريع الصوم تدريب المسلم على الصبر.

وأضاف الشيخ الخثلان أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يصبّ قربة الماء على رأسه من شدة الحر في نهار رمضان، وكان صحابته يفعلون ذلك، كما كان يقوم أجدادنا في المملكة بالاستحمام بالماء وينغمسون في البرك عندما يوافق رمضان الحر الشديد.

رمضان
الشيخ سعد الخثلان
شدة الحر

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أحدث التعليقات

ابو وليد
سوريا وجيشها مثل الحمار الحصاوي المريض كل واحد ركبه ولا يقدر يتحرك او يدافع عن نفسه -- اسرائيل تقصف مواقع الجيش الايراني الخسيس واتمنى...
أبوخالد-أبها.
ولاتنسى المطبات الصناعيه .. والتي أضرارها لاتخفى .. وخصوصا في الطرق السريعة .. حيث أن الواجب أن يكون للمطبات الصناعيه .. تصميما خاصا .....
عبدالله
الله ينصر الجيش العربي السوري
زا
مخاطره بالارواح ليس لها مبرر.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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