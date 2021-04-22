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وزير الداخلية: ارتفاع عدد مستخدمي بوابة أبشر إلى 21 مليون شخص

منذ ساعة
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وزير الداخلية: ارتفاع عدد مستخدمي بوابة أبشر إلى 21 مليون شخص

الرياض (صدى):
قال وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بأن البدايات التكاملية لبرنامج تطوير وزارة الداخلية بمرحلته الأولى المستمرة حتى الآن أسهمت في ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر إلى 21 مليون مستخدم خلال 3 سنوات.

وأوضح وزير الداخلية في تغريدات عبر حسابه في تويتر: "أواخر عام 1438هـ صدر الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة لتطوير وزارة الداخلية، برئاسة سمو سيدي ولي العهد- حفظه الله- لتحقيق التطوير الشامل لهذه المنظومة، والقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل، وذلك باتباع الأسس العلمية، وأفضل الممارسات العالمية للجهات المماثلة".

وتابع وزير الداخلية: "بدأ العمل بالبرنامج بتقييم للوضع الراهن خلال أكثر من 100 زيارة ميدانية للمناطق والمدن والمنافذ الحدودية للمملكة، واستطاعت بلادنا- بفضل الله- أن تتصدر في عدد من مؤشرات الأمن الدولية، والوصول إلى مستويات متقدمة في شعور السكان بالأمان".

وأضاف: "أسهمت البدايات التكاملية لبرنامج التطوير بمرحلته الأولى المستمرة حتى الآن في ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر من 8 ملايين إلى 21 مليون مستخدم في 3 سنوات، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، وتطوير منظومة تأهيل منسوبي ومنسوبات الوزارة من خلال استحداث برامج تدريب وفق أفضل الممارسات الدولية".

وختم قائلًا: "بالدعم المستمر من القيادة، أُؤكد سعينا الحثيث في وزارة الداخلية للوصول إلى منظومة عالية الأداء، تعزز أمن الوطن وسلامة المجتمع، وتقدم أعلى مستوى من الخدمات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بإذن الله".

وزير الداخلية
أبشر
الأمير عبدالعزيز بن سعود

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أحدث التعليقات

ابو وليد
سوريا وجيشها مثل الحمار الحصاوي المريض كل واحد ركبه ولا يقدر يتحرك او يدافع عن نفسه -- اسرائيل تقصف مواقع الجيش الايراني الخسيس واتمنى...
أبوخالد-أبها.
ولاتنسى المطبات الصناعيه .. والتي أضرارها لاتخفى .. وخصوصا في الطرق السريعة .. حيث أن الواجب أن يكون للمطبات الصناعيه .. تصميما خاصا .....
عبدالله
الله ينصر الجيش العربي السوري
زا
مخاطره بالارواح ليس لها مبرر.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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