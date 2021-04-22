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صورة نابضة بالحياة من اليمن السعيد عام 1958م
منذ 5 دقائق
128
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التعليقات
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أحدث التعليقات
زا
مخاطره بالارواح ليس لها مبرر.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يردكيدهم في نحورهم و يحفظ أرضنا من كل مكروه.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
ما جعل القصاص للتشفي لكنه وضع للردع والحث على التوبة بعد تحقق الندم ولا يتم إلا بحكم شرعي له ضوابط دقيقة تكفل العدالة الناجزة...
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