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شاهد..العواجي: قرار تعييني بوزارة الداخلية كان مفاجئ

منذ 24 دقيقة
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شاهد..العواجي: قرار تعييني بوزارة الداخلية كان مفاجئ

علي القحطاني (صدى):
صرح وكيل وزارة الداخلية السابق إبراهيم العواجي، بأنه لم يكن متوقعا أن يتم تعيينه بوزارة الداخلية أو أي جهة مسؤولة أخرى.

وقال العواجي خلال برنامج "المسار": "في وزارة الداخلية طلبوني للعمل مستشار غير متفرغ، وما كان وقتها عندي تفكير للعمل في أي جهة".

وأضاف: "كنت أشرف على تنظيم الوزارة القائم لمدة 6 شهور، ولكن فوجئت بعد 3 أشهر بأنه صدر قرار من مجلس الوزراء بتعييني وكيل وزارة مساعد".

وأكد العواجي على أهمية وزارة الداخلية، قائلا: "الداخلية وزارة مسؤولة عن المواطن منذ ولادته حتى يدفن، فهي ليست وزارة عادية ومرتبطة بكل شيء في المجتمع"، واصفا إياها بالوزارة الأم.

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أحدث التعليقات

زا
مخاطره بالارواح ليس لها مبرر.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يردكيدهم في نحورهم و يحفظ أرضنا من كل مكروه.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
ما جعل القصاص للتشفي لكنه وضع للردع والحث على التوبة بعد تحقق الندم ولا يتم إلا بحكم شرعي له ضوابط دقيقة تكفل العدالة الناجزة...

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