شاهد..العواجي: قرار تعييني بوزارة الداخلية كان مفاجئ

علي القحطاني (صدى):
صرح وكيل وزارة الداخلية السابق إبراهيم العواجي، بأنه لم يكن متوقعا أن يتم تعيينه بوزارة الداخلية أو أي جهة مسؤولة أخرى.
وقال العواجي خلال برنامج "المسار": "في وزارة الداخلية طلبوني للعمل مستشار غير متفرغ، وما كان وقتها عندي تفكير للعمل في أي جهة".
وأضاف: "كنت أشرف على تنظيم الوزارة القائم لمدة 6 شهور، ولكن فوجئت بعد 3 أشهر بأنه صدر قرار من مجلس الوزراء بتعييني وكيل وزارة مساعد".
وأكد العواجي على أهمية وزارة الداخلية، قائلا: "الداخلية وزارة مسؤولة عن المواطن منذ ولادته حتى يدفن، فهي ليست وزارة عادية ومرتبطة بكل شيء في المجتمع"، واصفا إياها بالوزارة الأم.