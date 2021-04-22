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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ 49 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, حالة البحر خفيف الموج.

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زا
مخاطره بالارواح ليس لها مبرر.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يردكيدهم في نحورهم و يحفظ أرضنا من كل مكروه.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
ما جعل القصاص للتشفي لكنه وضع للردع والحث على التوبة بعد تحقق الندم ولا يتم إلا بحكم شرعي له ضوابط دقيقة تكفل العدالة الناجزة...

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