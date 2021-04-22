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خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في "قمة القادة حول المناخ "

منذ 56 دقيقة
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خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في "قمة القادة حول المناخ "

الرياض (صدى):
استجابة للدعوة المقدمة من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفد المملكة رفيع المستوى في "قمة القادة حول المناخ " -الافتراضية - التي تنطلق اليوم الخميس، بحضور 40 من قادة دول العالم.

وتُعدّ القمة التي تستمر على مدى يومين امتدادًا للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.

وتأتي مشاركة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – تأكيدًا لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي وامتداداً لجهودها في هذا المجال، وعلى رأسها ما أطلقه سمو ولي العهد مؤخراً في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8576
منذ 30 دقيقة
يا بلادي واصلي والله معاك
واصلي واحنا وراك
واصلي والله يحميك إله العالمين

قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين .. يا بلادي
يرتقي الإنسان عن إيمان في دنيا ودين .. يا بلادي
يا بلادي ألف يهنالك وشعبك لك أمين

بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله آمين

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أحدث التعليقات

زا
مخاطره بالارواح ليس لها مبرر.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يردكيدهم في نحورهم و يحفظ أرضنا من كل مكروه.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
ما جعل القصاص للتشفي لكنه وضع للردع والحث على التوبة بعد تحقق الندم ولا يتم إلا بحكم شرعي له ضوابط دقيقة تكفل العدالة الناجزة...

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