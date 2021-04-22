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سوريا تتصدى لعدوان إسرائيلي

منذ ساعة
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سوريا تتصدى لعدوان إسرائيلي

دمشق (صدى):
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وأوضحت أنه حوالي الساعة الواحدة و38 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي، وأسقطت معظمها.

وكانت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري قد تصدت في الثامن من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

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التعليقات

زا
زا عدد التعليقات : 3916
منذ 29 دقيقة
يجب الرد علي العدوان الاسرائيلي من مجور الصمود و المقاومه و ضرب الشمال والغرب الاسرائيلي.

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أحدث التعليقات

زا
مخاطره بالارواح ليس لها مبرر.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يردكيدهم في نحورهم و يحفظ أرضنا من كل مكروه.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
ما جعل القصاص للتشفي لكنه وضع للردع والحث على التوبة بعد تحقق الندم ولا يتم إلا بحكم شرعي له ضوابط دقيقة تكفل العدالة الناجزة...

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