سوريا تتصدى لعدوان إسرائيلي

دمشق (صدى):
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.
وأوضحت أنه حوالي الساعة الواحدة و38 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي، وأسقطت معظمها.
وكانت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري قد تصدت في الثامن من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.
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