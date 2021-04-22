عبدالله بن مساعد عن مصاريف الأندية: "الفلوس السايبة تعلم السرقة"

طلال الغامدي (صدى):
رأى الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفليد يونايتد الإنجليزي، أن المنافسة بين الأندية في الكرة السعودية غير عادلة.
وقال ابن مساعد خلال برنامج "كورة" :"مصاريف الأندية صارت تصل للـ 100 مليون، والفلوس السايبة تعلم السرقة، وممكن أي حد يشتغل في نادي وما عنده ضمير يطلع عمولة، وأندية تصير عندها ديون بالملايين"، ضاربًا مثالا بديون ناديي الاتحاد والنصر.
وأشار ابن مساعد إلى أن نادي الهلال لديه أكبر دخل من الرعاية و"هذا أكثر شيء يخدمه" -على حد قوله، لافتا إلى أن التخصيص سيحل عدة مشاكل منها تقليل الفجوة بين الأندية.
وفي سياق آخر، أشار ابن مساعد إلى أنه يتابع الدوري المصري منذ 30 عامًا وكان يشجع نادي الزمالك، عندما كانت المنافسة بين أندية كثيرة، مضيفا: "عندما بدأت الأموال كلها تتحول للأهلي لم تعد هناك منافسة".