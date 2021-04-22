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"أبشر" تحذّر مستفيديها من رسائل مشبوهة

منذ 6 دقائق
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"أبشر" تحذّر مستفيديها من رسائل مشبوهة

الرياض (صدى):
حذرت منصة (أبشر) المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بمنصة أبشر، أو البوابة الرئيسة لموقع وزارة الداخلية.‎

وشددت المنصة على زوارها ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، حيث يمكن للمستفيدين الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط (هنا)، وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط (هنا).

‏‎وأشارت المنصة إلى أن هناك محاولات للتحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة لصفحة الدخول في منصة أبشر، وتهدف هذه المحاولات إلى الحصول على بياناتهم واستغلالها في عمليات مشبوهة.

وزارة الداخلية
ابشر

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو ماجد
النصر يقدر يجيبه كلها مديونيه وتسددها هئية الرياضة عن النصر مثل المديونات السابقة
جاسم
اغلب السيارات الصينيه مقلده فما الحل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يجيب الله خير
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
جزاهم الله كل خير
د محمد ماجد بخش
يا عسكري فك الإشارة - ذكرني سموه بعسكري النقطة اللي كان يتابع التقاطعات الأربعة قبل رصف الطرق وقبل الإنارة وقبل هذه الحضارة

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