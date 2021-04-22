حمدالله يعتذر لمينيزيس

طلال الغامدي (صدى):
على خلفية غضبه في لقاء فولاد الإيراني، قدم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر، اعتذاره للبرازيلي مانو مينيزيس مدرب الفريق، بعد المشادة التي حدثت بينهما.
وتقبل مينيزيس اعتذار حمدالله بقول: "سامحتك وصفحة وطويناها، ونتمنى ألا تصدر من أي لاعب مستقبلاً"، بحسب الرياضية.
وكان حمدالله قد أبدى ردة فعل غاضية عند استبداله في مباراة فولاد الثلاثاء، ليرد المدرب عليه بصرامه، مطالبه بالصمت.
يذكر أن لقاء النصر وفولاد انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.
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