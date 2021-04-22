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حمدالله يعتذر لمينيزيس

منذ 11 دقيقة
1475
حمدالله يعتذر لمينيزيس

طلال الغامدي (صدى):
على خلفية غضبه في لقاء فولاد الإيراني، قدم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر، اعتذاره للبرازيلي مانو مينيزيس مدرب الفريق، بعد المشادة التي حدثت بينهما.

وتقبل مينيزيس اعتذار حمدالله بقول: "سامحتك وصفحة وطويناها، ونتمنى ألا تصدر من أي لاعب مستقبلاً"، بحسب الرياضية.

وكان حمدالله قد أبدى ردة فعل غاضية عند استبداله في مباراة فولاد الثلاثاء، ليرد المدرب عليه بصرامه، مطالبه بالصمت.

يذكر أن لقاء النصر وفولاد انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

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النصر
حمدالله
مينيزيس

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو ماجد
النصر يقدر يجيبه كلها مديونيه وتسددها هئية الرياضة عن النصر مثل المديونات السابقة
جاسم
اغلب السيارات الصينيه مقلده فما الحل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يجيب الله خير
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
جزاهم الله كل خير
د محمد ماجد بخش
يا عسكري فك الإشارة - ذكرني سموه بعسكري النقطة اللي كان يتابع التقاطعات الأربعة قبل رصف الطرق وقبل الإنارة وقبل هذه الحضارة

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