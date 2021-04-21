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بعد أداء القسم.. إيناس الشهوان ثالث سفيرة تمثل المملكة في الخارج

منذ ساعة
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بعد أداء القسم.. إيناس الشهوان ثالث سفيرة تمثل المملكة في الخارج

نايف السالم (صدى):
أدت السفيرة المعينة لدى السويد إيناس بنت أحمد الشهوان، الأربعاء، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عبر الاتصال المرئي.

وبذلك تعد إيناس الشهوان ثالث ممثلة للمملكة في الخارج بعد الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وآمال المعلمي سفيرة المملكة في النرويج.

ويؤكد تعيين الشهوان على اهتمام المملكة وقيادتها الحكيمة بملف تمكين المرأة في المناصب العليا، وتقديم الدعم الكامل لها.

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التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8551
منذ ساعة
زهرات الوطن

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أحدث التعليقات

ابو ماجد
النصر يقدر يجيبه كلها مديونيه وتسددها هئية الرياضة عن النصر مثل المديونات السابقة
جاسم
اغلب السيارات الصينيه مقلده فما الحل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يجيب الله خير
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
جزاهم الله كل خير
د محمد ماجد بخش
يا عسكري فك الإشارة - ذكرني سموه بعسكري النقطة اللي كان يتابع التقاطعات الأربعة قبل رصف الطرق وقبل الإنارة وقبل هذه الحضارة

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