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شاهد ردة فعل المديفر على قول محمد الحاجي: أتحداك إذا ما تقارن نفسك بالآخرين

منذ 12 دقيقة
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شاهد ردة فعل المديفر على قول محمد الحاجي: أتحداك إذا ما تقارن نفسك بالآخرين

عادل الحربي (صدى):
تحدى الباحث في العلوم السلوكية والاجتماعية الدكتور محمد الحاجي، الإعلامي عبدالله المديفر إذا لم يكن يقارن نفسه بالمقدمين الآخرين.

ورد المديفر خلال برنامجه "الليوان" :"اذا بدك تنجح ركز على نفسك واترك الناس، وفريقنا بالكامل وليس أنا فقط نشتغل على أنفسنا فقط".

ورد الحاجي على المديفر بقوله: "هذا يتطلب مستوى عالي من النضج والحكمة، لكن في حياتنا اليومية تجد نفسك تقارن نفسك بالآخرين".

وكان الحاجي قد تطرق في حديثه إلى أنه من الخطأ مراقبة المجتمعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تمثل المجتمع بكل فئاته.

وقال: "النزعة البشرية لدى الإنسان تجعله يعرف عن نفسه وفقًا لما يفرقه عن الآخرين وليس بالهوية الجامعة، ما قد يؤدي لانتفاء الأرضية المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد".

عبدالله المديفر
برنامج الليوان
محمد الحاجي

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
هل فنان مثل القصبي مؤهل لانتقاد التعليم وهو لايعرف الا تمثيل الادوار الهابطة والمنحله البعيده عن الاخلاق والدين خلك في سقطاتك وادوارك حتى يجيك...
أبو فهد
مبروووووووووووك للملكي و عقبال التأهل .. و الصيفيه لها ألف حل
¥ ولد نجد ¥
الله يقومهم بالسلامة
¥ ولد نجد ¥
يوم لك ويوم عليك
ابو وليد
الحمد لله على نعمه الاسلام -- زي مايقول خوينا دائما اللي نسيت اسمه

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