الأعداد السابقة للصحيفة

السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

منذ 30 دقيقة
1517
السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

الرياض (صدى):
تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم كل من، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية البرتغال، والسفير المعين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، والسفير المعين لدى جمهورية التشيك عبدالله بن متعب الرشيد، والسفير المعين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، والسفير المعين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد، والسفير المعين لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله بن زايد بن زايد، والسفير المعين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، والسفير المعين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، والسفير المعين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والسفير المعين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان.

والسفير المعين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية فيصل بن طلق البقمي، والسفير المعين لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي، والسفير المعين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، والسفير المعين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، والسفيرة المعينة لدى مملكة السويد إيناس بنت أحمد الشهوان، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

كما حضر أداء القسم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

المملكة
خادم الحرمين
سفراء خادم الحرمين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خبير زمانه
هل فنان مثل القصبي مؤهل لانتقاد التعليم وهو لايعرف الا تمثيل الادوار الهابطة والمنحله البعيده عن الاخلاق والدين خلك في سقطاتك وادوارك حتى يجيك...
أبو فهد
مبروووووووووووك للملكي و عقبال التأهل .. و الصيفيه لها ألف حل
¥ ولد نجد ¥
الله يقومهم بالسلامة
¥ ولد نجد ¥
يوم لك ويوم عليك
ابو وليد
الحمد لله على نعمه الاسلام -- زي مايقول خوينا دائما اللي نسيت اسمه

أخر الأخبار

عايد الرشيدي : سأعطى حمدالله من رواتبي
عايد الرشيدي : سأعطى حمدالله من رواتبي
منذ 4 دقائق 127
عدنان جستنية : يجب أن يعطى حمدالله " العين " الحمراء
عدنان جستنية : يجب أن يعطى حمدالله " العين " الحمراء
منذ 4 دقائق 129
أحمد الفهيد : الهلال هو الفريق الوحيد الذي يخرج في كل موسم ببطولة أو بطولتين
أحمد الفهيد : الهلال هو الفريق الوحيد الذي يخرج في كل موسم ببطولة أو بطولتين
منذ 5 دقائق 130
شاهد ردة فعل المديفر على قول محمد الحاجي: أتحداك إذا ما تقارن نفسك بالآخرين
شاهد ردة فعل المديفر على قول محمد الحاجي: أتحداك إذا ما تقارن نفسك بالآخرين
منذ 12 دقيقة 1393
الصحة تحذر: عدوى كورونا تنتقل قبل معرفة المصاب بإصابته
الصحة تحذر: عدوى كورونا تنتقل قبل معرفة المصاب بإصابته
منذ 25 دقيقة 1457
السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم أمام خادم الحرمين
السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم أمام خادم الحرمين
منذ 30 دقيقة 1519
الأهلي يسحق الشرطة العراقي بثلاثية نظيفة
الأهلي يسحق الشرطة العراقي بثلاثية نظيفة
منذ 33 دقيقة 1673
ألزم ما عليها صحتها
ألزم ما عليها صحتها
منذ 58 دقيقة 472
تصريح الحسن اليامي لاعب نادي الاتحاد بعد النهائي الذي جمعهم بالهلال
تصريح الحسن اليامي لاعب نادي الاتحاد بعد النهائي الذي جمعهم بالهلال
منذ 58 دقيقة 386
الشرطة تحاول تمسكه لكن طبوا في واحد مجرم
الشرطة تحاول تمسكه لكن طبوا في واحد مجرم
منذ 59 دقيقة 518