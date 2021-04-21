ميكالي: راضي عن الأداء اليوم وسأشرك أسماء جديدة حال التأهل

طلال الغامدي (صدى):
علق مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، روجيرو ميكالي، على المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين فريقه وفريق الاستقلال الطاجيكي.
وذكر "ميكالي" أنه راضٍ عن الأداء اليوم أمام الفريق الذي ينافس الهلال على الصدارة، لافتا إلى أن اللاعبين سجلوا ثلاثة وكان بإمكانهم تسجيل أكثر.
وأضاف أن الأمور لم تحسم بعد، لذلك يجب أن يلعبوا بقية المباريات بجدية، لضمان الصدارة والتأهل، لافتا إلى أن سيشرك أسماء جديدة حال ضمان التأهل.
يذكر أن الهلال تمكن اليوم من الفوز على الاستقلال الطاجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.