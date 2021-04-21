إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب مركبة بجدة

محمد السعران (صدى):
أصيب 6 أشخاص بإصابات متفاوتة ما بين حرجة ومتوسطة، إثر انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة.
وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا مساء اليوم يفيد بوقوع حادث تصادم عربتان نتج عنه انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة وعلى الفور توجهت ثلاث فرق إسعافية إلى موقع الحادث.
وأضافت الهيئة أنه تم تسجيل 6 إصابات بينهم إصابتان حرجة، وأربع إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات لأقرب منشأة صحية.
وتهيب الهيئة بجميع قائدى المركبات الالتزام بقواعد السلامة المرورية وعدم السرعة الزائدة.