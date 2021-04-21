الأعداد السابقة للصحيفة

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب مركبة بجدة

منذ ساعة
1721
2
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب مركبة بجدة

محمد السعران (صدى):
أصيب 6 أشخاص بإصابات متفاوتة ما بين حرجة ومتوسطة، إثر انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا مساء اليوم يفيد بوقوع حادث تصادم عربتان نتج عنه انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة وعلى الفور توجهت ثلاث فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضافت الهيئة أنه تم تسجيل 6 إصابات بينهم إصابتان حرجة، وأربع إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات لأقرب منشأة صحية.

وتهيب الهيئة بجميع قائدى المركبات الالتزام بقواعد السلامة المرورية وعدم السرعة الزائدة.

حادث
جدة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8544
منذ 41 دقيقة
طريق هدى الشام مصدر إنزعاج المسؤول فما الحل سوى توسعة جديدة وإنارة جيدة وضوابط مشددة
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4764
منذ 20 دقيقة
الله يقومهم بالسلامة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خبير زمانه
هل فنان مثل القصبي مؤهل لانتقاد التعليم وهو لايعرف الا تمثيل الادوار الهابطة والمنحله البعيده عن الاخلاق والدين خلك في سقطاتك وادوارك حتى يجيك...
أبو فهد
مبروووووووووووك للملكي و عقبال التأهل .. و الصيفيه لها ألف حل
¥ ولد نجد ¥
الله يقومهم بالسلامة
¥ ولد نجد ¥
يوم لك ويوم عليك
ابو وليد
الحمد لله على نعمه الاسلام -- زي مايقول خوينا دائما اللي نسيت اسمه

أخر الأخبار

عايد الرشيدي : سأعطى حمدالله من رواتبي
عايد الرشيدي : سأعطى حمدالله من رواتبي
منذ 4 دقائق 127
عدنان جستنية : يجب أن يعطى حمدالله " العين " الحمراء
عدنان جستنية : يجب أن يعطى حمدالله " العين " الحمراء
منذ 4 دقائق 129
أحمد الفهيد : الهلال هو الفريق الوحيد الذي يخرج في كل موسم ببطولة أو بطولتين
أحمد الفهيد : الهلال هو الفريق الوحيد الذي يخرج في كل موسم ببطولة أو بطولتين
منذ 4 دقائق 130
شاهد ردة فعل المديفر على قول محمد الحاجي: أتحداك إذا ما تقارن نفسك بالآخرين
شاهد ردة فعل المديفر على قول محمد الحاجي: أتحداك إذا ما تقارن نفسك بالآخرين
منذ 12 دقيقة 1388
الصحة تحذر: عدوى كورونا تنتقل قبل معرفة المصاب بإصابته
الصحة تحذر: عدوى كورونا تنتقل قبل معرفة المصاب بإصابته
منذ 25 دقيقة 1457
السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم أمام خادم الحرمين
السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم أمام خادم الحرمين
منذ 29 دقيقة 1517
الأهلي يسحق الشرطة العراقي بثلاثية نظيفة
الأهلي يسحق الشرطة العراقي بثلاثية نظيفة
منذ 33 دقيقة 1664
ألزم ما عليها صحتها
ألزم ما عليها صحتها
منذ 58 دقيقة 472
تصريح الحسن اليامي لاعب نادي الاتحاد بعد النهائي الذي جمعهم بالهلال
تصريح الحسن اليامي لاعب نادي الاتحاد بعد النهائي الذي جمعهم بالهلال
منذ 58 دقيقة 386
الشرطة تحاول تمسكه لكن طبوا في واحد مجرم
الشرطة تحاول تمسكه لكن طبوا في واحد مجرم
منذ 58 دقيقة 517