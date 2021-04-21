وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالباحة

إبراهيم الخزمري (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادث تصادم وانقلاب مساء اليوم الأربعاء.
وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه: 21:18 مساء اليوم الموقع: طريق العقيق بعد الاستاد الرياضي.
وأردف الزهراني أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافيه من الهلال الاحمر والقائد الميداني صالح الغامدي للموقع وعند وصول أول فرقة بالموقع، اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليه وأربع إصابات مابين متوسطة وبسيطة الخطورة تم التدخل إسعافياً لهم ونقلهم لمستشفى الملك فهد عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.